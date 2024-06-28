İkiz Kardeşlerden Büyük Başarı: LGS'de Tam Puan Aldılar

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı( Lgs ) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklandı. 2 Haziran'da gerçekleşen ve 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda eğitim gören Ulaş Güney Daşdemir 155 dakikada 90 sorunun tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. İkiz kardeşi Gözde Naz ise 90 sorudan 85'ini doğru cevaplayarak 480 puan aldı. Lgs'de büyük başarı elde eden ikiz kardeşler başarı hikayelerini anlattı. İkiz kardeşlerin ortak vurgusu ise, düzenli ders çalışmak oldu.

"DÜZENLİ ÇALĞŞMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Lgs sınavında 90 soruyu doğru cevaplayarak 500 tam puan almayı başaran Ulaş Güney Daşdemir, "Bu LGS döneminde önemli olan planlı ve düzenli çalışmak. Günlerce art arda çok soru çözerek, çok çalışarak aslında zor bir iş değil. Şu an çok mutlu hissediyorum yaptığım için. Sene başından beri çok motiveydim, ailem, arkadaşlarım. Hep beni desteklediler, çok motive ettiler. Hedeflerim öncelikle İstanbul Erkek Lisesi yazacağım tercihe. Almanya'da üniversite okumak istiyorum ve tıp veya mühendislik istiyorum. Dershanemin, okulumuz Zübeyde Hanım Ortaokulunun, ailemin, arkadaşlarımın, annemin, babamın ve özellikle ikiz kardeşimin çok büyük desteği oldu. Motivasyonumu sağlamamda gerçekten büyük önem verdiler bana. Benim metodum vardı. Benim odaklanma sürem çok fazla değil. O yüzden saatlerce çalışamıyordum. Bu yüzden yarım saat çalışıp beş dakika, on dakika molayla çalışabilirler ve düzenli çalışmak, programlı çalışmak çok önemli. Son dönemlere doğru ileriki konular en gerideki konular unutulabiliyor. Bu yüzden tekrar da çok önemli" ifadelerine yer verdi.

"İKİZ KARDEŞİMİN ÇOK FAZLA DESTEĞİ OLDU"

Sınava hazırlanma sürecinde ikiz kardeşi Ulaş'ın çok büyük desteği olduğunu söyleyen Gözde Naz Daşdemir, "Ben gerçekten en baştan beri çok sıkı çalıştım. Özellikle son hafta bütün konu tekrar etmek ve yetiştirmek için çok uğraştım. Ama bu seneki öğrencilere şunu önermek istiyorum. Herkes için son hafta gerçekten çok stresli geçebilir. Ama bu stresi yönetin. Ben mesela bütün konuları yetiştirmek ve hiçbir şeyi unutmamak için çok sıktım kendimi. Ama aslında buna gerek yoktu. Bunu öneriyorum arkadaşlarıma. Ben Yaşar Lisesi'ne gitmek istiyorum. Kariyerimde özellikle altı yıldır profesyonel olarak jimnastik yapıyorum. Hem antrenör olmak istiyorum hem de antrenörlüğe uygun olarak diyetisyen ya da fizyoterapi okumak istiyorum. İkiz kardeşimin çok fazla desteği oldu. Özellikle yapamadığım sorularda ve konularda bana çok yardımcı oldu. Yani birbirimize hem motivasyon açısından hem de konular açısından çok destek olduk. Evet, her zaman destekliyor beni. sorular bence orta ve zor düzeydeydi. Yani ben açıkçası denemelere göre zorlandım birazcık ama aslında bu bizim için iyi oldu. Çünkü geçen sene sınav çok kolaydı ve birçok öğrenci yapabildi. Ama bu sene ortanın üzerinde olması iyi oldu bence. 90 sorudan 85'ini doğru yanıtlayarak 480 puan yaptım" diye konuştu.

"DÜZENLİ ÇALIŞTILAR, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI DA ALDIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

İkiz çocuklarının başarısıyla gurur duyan anne Şenay Daşdemir ise, "Ulaş Güney ve Gözde Naz'ın annesiyim. Bu yıl LGS 2024'te Ulaş tam puan, Gözde'de 480 puan yaptı. Çok mutluyum. Okulumuz, dershanemiz, Jimnastik kulübü adına daha çok motivasyon sağladılar. Beşinci sınıf sonrasında zaten motiveydi çocuklar, düzenli çalıştılar. Emeklerinin karşılığını da aldığını düşünüyorum. Bundan sonraki hayatlarında da kolaylıklar diliyorum ikisine de" şeklinde konuştu.