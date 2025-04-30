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İkiz Bebek Doğumu Gerçekleştiren Ebe Ödüllendirildi

İkiz Bebek Doğumu Gerçekleştiren Ebe Ödüllendirildi
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde, ikiz bebek doğumu gerçekleştiren ebe Nurşen Akdeniz, özverili çalışmaları nedeniyle plaketle ödüllendirildi. Hastanede düzenlenen teşekkür töreninde, ebe Akdeniz'e hastane yönetimi tarafından plaket takdim edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ikiz bebek doğumu gerçekleştiren ebe plaketle ödüllendirildi.

Gurbet Demir, gece saatlerinde doğum sancıları başlayınca Gemerek Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede nöbetçi ebe Nurşen Akdeniz, Demir'in sağlıklı bir şekilde ikiz bebek dünyaya getirmesini sağladı.

Demir, özel anında kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane Başhekim Dr. Murat Kılıç ve Hastane Müdürü Tolunay Üstün, görevini özveriyle yerine getiren ebe Akdeniz'e teşekkür plaketi verdi.

Törene, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Demir ile Hastane Müdür Yardımcısı Makbule Alıcı da katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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