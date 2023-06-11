İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Sürüyor

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kırtasiye malzemeleri ve tekstil atölyelerinin bulunduğu binadaki yangın sürüyor. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan yangında 24. saate girildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi de devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kırtasiye malzemeleri ve tekstil atölyelerinin bulunduğu binadaki yangın sürüyor. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan yangında 24. saate girildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi de devam ediyor.

Yangın, Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Bşnada kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında binadan kopan parçalar bina yanında bulunan park halindeki araçların üzerine düştü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.