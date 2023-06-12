Üye Girişi
Haberi Paylaş
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok işletmenin bulunduğu 6 katlı binadaki yangın sürüyor. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok işletmenin bulunduğu 6 katlı binadaki yangın sürüyor.

Yangın, Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına TOMA destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İkitelli İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title