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İkitelli'deki fabrikada çıkan yangın 8 saattir söndürülemedi

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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, 8 saattir devam ediyor. Yangına 56 itfaiye aracı ve 165 personel müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, 8 saattir süren müdahaleye rağmen söndürülemedi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol edebilmek için aralıksız çalışıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği çatı katındaki yangın kısa sürede binanın alt katlarına sirayet etti. Çatı katında mahsur kalan 8 Afgan uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5 bin metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları 8 saattir devam ediyor. Yangına 56 itfaiye aracı, 165 personel müdahale ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İkitelli İtfaiye Güncel Haberler

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