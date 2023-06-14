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İkitelli'deki Fabrika Yangını İncelemeleri Sürüyor

İkitelli'deki Fabrika Yangını İncelemeleri Sürüyor

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada çıkan ve 70 saatte söndürülebilen yangına ilişkin incelemeler sürüyor.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada çıkan ve 70 saatte söndürülebilen yangına ilişkin incelemeler sürüyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında 10 Haziran Cumartesi akşamı çıkan ve 70 saat boyunca aralıksız müdahale edilerek kontrol altına alınan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, binanın bulunduğu alanı drone ile havadan görüntülediği ve binada yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin incelemeler yaptığı gözlendi.

İtfaiyenin ayrıca binanın çöken kısımlarına zaman zaman su sıktığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir İkitelli Güncel Haberler

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