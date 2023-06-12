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İKİTELLİ'DE YANGIN ÇIKAN 6 KATLI BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI-1

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BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.

Yangın, 10 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiyenin iç kısımlarına ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İkitelli Güncel Haberler

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