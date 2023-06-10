İkitelli'de Fabrikada Yangın: 8 Çalışan Kurtarıldı

İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikanın çatı katında çıkan yangında, plastik enjeksiyon ve karton malzemeleri zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrika içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrika içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.