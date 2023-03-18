'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde 'deprem' konuşuldu (2)

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN: DOĞA ASLA AFFETMEZ

İzmir'de, 'Doğamıza Davet' sloganıyla gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşmacı olarak yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Depremin biz hep korku boyutuyla ilgilendik. Depremin üç bileşeni vardır. Sarsıntı, ısı ve ışık. 60 yıldır bilimle uğraşıyorum, yaradılışta toplu iğnenin ucu kadar hata görmedim. Deprem Tanrı'nın öcü değil, nimetidir. Deprem olmasa Gediz Irmağı, jeotermal alanlar, kaplıcalar, ılıcalar, maden yatakları, petrol yatakları olmazdı. Depremleri bir öcü gibi görüyoruz. Hata depremde değil. İnsanoğlu olmadan depremler vardı. İnsanoğlu geldiği zaman depremden korktu. Güneşten, kışın gelmesinden korkuyor muyuz? Kahramanmaraş, bütün yer bilimiyle ilgilenen jeolog ve jeofizikçilerin deprem beklediği yerdi. Bizler depremlerin nerelerde olacağını ve hangi büyüklükte olacağını biliriz ama zamanını bilemiyoruz" dedi.

Hande NAYMAN/İZMİR,