İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi Taşkent'te Başladı

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın destekleriyle Genç Akademisyenler Birliği tarafından ikincisi düzenlenen kongreye Türkiye ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkedeki farklı üniversitelerden akademisyen ve bilim insanları katılıyor.

Genç Akademisyenler Birliği Başkanı Yunus Kocabıyık, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ortak Geleceğin İnşası" temalı etkinlikte açılış konuşması yaptı.

Kocabıyık, akademisyenler arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan bu kongrenin, geçmişte dünyanın önemli bilim merkezlerinden olan Özbekistan'da gerçekleştiriliyor olmasının kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti.

O dönemde yaşayan bilim insanlarının hem Türk coğrafyalarında hem de kendi aralarında işbirliği yaparak adeta mekik dokuduğunu anlatan Kocabıyık, salonda bulunan genç akademisyenlerin tıpkı o bilim insanları gibi kendi ülkelerinden bilim yolculuğuna çıkarak aralarında bilimsel işbirliğini artırmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Bu toprakların o dönemler nasıl Harezmi, İbni Sina, Uluğbek, Ali Kuşçu, Alişir Nevai, Biruni, Fergani, Buhari ve Maturidi gibi büyük bilim insanları yetiştirdiyse bugün de Türk dünyası arasındaki bilimsel etkileşimin ve işbirliğinin nice bilim insanları yetiştireceğine gönülden inandıklarını vurgulayan Kocabıyık, "Türk soydaşlarımızla bilim alanında işbirliği yapmak, hem Türkiye'nin hem de bu topraklardaki kardeşlerimizin hem de tüm Türk dünyasının bilimde yükselmesi için önemli bir adım olacaktır." dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de kongrenin ata yurdu Özbekistan'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongrenin Türk dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Karahocagil konuşmasında, üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, kongre kapsamında Özbek üniversiteleriyle görüşmelerde bulunarak işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kocabıyık, daha sonra etkinliğe ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

İlki Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi'nin ikincisine 21 ülkedeki 120 üniversiteden 268 akademisyen ve bilim insanının katıldığını anımsatan Karahocagil, katılımcıların Türk dünyasında ekonomiden siyasete dini ilimlerden enerjiye hukuktan spora, sanattan kültüre çok farklı alanlarda Türk dünyasında yapılabilecek ortak işbirliğini ve ortak geleceği tartışacaklarını belirtti.

İki gün sürecek kongre kapsamında akademisyen ve bilim insanları farklı konularda sunumlar yapacak.

Kongre kapsamında, ortak kültürel mirasın korunması, akademik alanda işbirliği, ekonomik kalkınma projeleri, dijitalleşme ve bölgesel siyasette Türk dünyasının yeri gibi konularda bildiriler sunulacak.