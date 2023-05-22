İKİNCİ KATTAN SAVURDUĞU DEMİR PROFİL ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS EDİNCE AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ

HATAY'da iki katlı bir binanın damında duran demir profilleri evin bahçesine atarken gerilim hattına temas ettiren güvenlik görevlisi Abdullah Kara (39), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi Abdullah Kara demir profil satın almak için internet üzerinden anlaştığı kişinin evine gitti. İki katlı binanın damına çıkan Kara, burada bulunan demir profilleri daha pratik olması için damdan evin bahçesine atmaya karar verdi. Kara, eline aldığı demir profilleri bahçeye atacağı sırada yanlışlıkla damın yakınından geçen gerilim hattına temas ettirdi. Elektrik akımına kapılan Kara, daha sonra dengesini kaybedip binanın birinci katındaki tentenin üzerinden yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)