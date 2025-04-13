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İkinci Hanjiang Festivali Jiamusi'de Başladı

İkinci Hanjiang Festivali Jiamusi'de Başladı
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Çin'in Jiamusi şehrinde düzenlenen İkinci Hanjiang Festivali, yerel halkın yeni yıl için dua ettiği eski bir geleneği yaşatıyor. Festival, yerel kültür ve turizm açısından önemli bir etkinlik haline geldi.

JİAMUSİ, 13 Nisan (Xinhua) -- İkinci Hanjiang Festivali cumartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi şehrinde başladı. Festival kapsamında Tongjiang, Fuyuan ve Fujin kentleri ve Huachuan ile Tangyuan ilçelerinde etkinlik alanları oluşturuldu.

"Hanjiang", Jiamusi'de yerel halkın nehre bağırarak yeni yılda bereket ve bol balık avı sezonu için dua ettiği eski bir gelenek olma özelliğini taşıyor. Bu gelenek son yıllarda yerel kültürün ve turizm sektörünün öne çıkan unsurlarından biri haline geldi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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