İkinci Hanjiang Festivali Jiamusi'de Başladı

JİAMUSİ, 13 Nisan (Xinhua) -- İkinci Hanjiang Festivali cumartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi şehrinde başladı. Festival kapsamında Tongjiang, Fuyuan ve Fujin kentleri ve Huachuan ile Tangyuan ilçelerinde etkinlik alanları oluşturuldu.

"Hanjiang", Jiamusi'de yerel halkın nehre bağırarak yeni yılda bereket ve bol balık avı sezonu için dua ettiği eski bir gelenek olma özelliğini taşıyor. Bu gelenek son yıllarda yerel kültürün ve turizm sektörünün öne çıkan unsurlarından biri haline geldi.