Haberler

Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da internet üzerinden ikinci el traktör kasası alımında dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan sanık, 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'da internet üzerinden ikinci el traktör kasası satışı ilanıyla bir kişiyi 9 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ş. ve müşteki Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki Y.G'nin internet sitesinde ikinci el traktör kasası ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık R.Ş'nin, kendi banka hesabına 9 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Y.G. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, R.Ş'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki Y.G. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık R.Ş'yi 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor