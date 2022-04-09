İKİNCİ EL TELEFONLARI TEST ETMEK İÇİN 112'Yİ ARIYORLAR

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, 112 Acil Merkezi'ne düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14'ünün SIM kartsız aramalar olduğunu, özellikle ikinci el cep telefonu satan vatandaşların telefonun bozuk olup olmadığını kontrol etmek için arama yaptığının belirlendiğini söyledi.

Osmaniye'de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numaradan ulaşması için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşlara hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce kentte hizmete giren ve 2022 yılının ilk üç aylık zaman diliminde 150 bin çağrıyı yanıtlayan çağrı karşılama personelleri, 105 bin asılsız çağrı ile meşgul edildi. Asılsız çağrıların 15 bin 603 adedi SIM kartsız telefonlardan geldiği belirlenirken, özellikle ikinci el telefon alım satımı yapan vatandaşların telefonları alırken çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıkları belirlendi.

3 AYDA 105 BİN ASILSIZ ARAMA YAPILDI

Bazı telefon alım satım işiyle uğraşanların, alacakları telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını belirten Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, '2022 yılı ilk 3 aylık zaman dilimimde ilimizde 150 bin çağrı düştü. Bu çağrıların 45 bini asıl ihtiyaç olan çağrı, 105 bini de ihtiyacı olmayan danışma amaçlı veya çaldırıp kapatma gibi aramalardan oluşmuştur. Yüzdelik dağılımına baktığımız zaman ise yüzde 69 oranında asılsız çağrı, yüzde 31 oranında ise asıl çağrılar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu çağrıları sim kartlı ve sim kartsız aramalar oluşturmaktadır. 3 aylık döneme baktığımız zaman 15 bin 603 adedi sim kartsız aramanın olduğu tespit edilmiştir. Sim kartsız arayan vatandaşlarımız herhalde kendilerinin tespit edilemediğini düşünerek aramaktadırlar. Bunlar daha çok özellikle ikinci el telefon satışı yapan bayilerin olduğu ve şahısların birbirlerine telefon alıp satarken doğrudan sim kartsız arama yaparak telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa süreli 4 saniye 8 saniye ve 10 saniyeye kadar arandığı tespit edilmiştir" dedi.

SİM KARTSIZ ARAMALARDA IMEI NUMARASINA CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Mart ayı içerisinde cezai işlem uygulanacak olan 10 vatandaşın 6'sının sim kartsız arama olduğunu ifade eden Guddusi Arık, 'Sim kartsız aramalardan vazgeçilmeli. Gerçekten ihtiyacınız varsa bizi arayın biz de yardımcı olalım. Sizin 10 saniye kadar hattı meşgul etmeniz arka tarafta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımızın bize ulaşmasına engel olduğunuzun fakını varınız. İkinci el telefon alım satımlarıyla ilgili taahhütnameler var. 112'yi aramalarının yerine bu taahhütnameleri kullanarak alım satım işlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Sim kartsız aramalarda ımeı numarası kimin üzerine kayıtlıysa o kişiye idari yaptırım kararı uyguluyoruz. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayında 5 vatandaşımıza idari yaptırım kararı aldık. Mart ayında ise yine 10 vatandaşımıza idari yaptırım kararı işlemlerini devam ettiriyoruz. Mart ayı içerisinde 10 vatandaşımızın 6'sı sim kartsız armadan dolayı cezai işlem girecek. Bu yıl Ocak ayından itibaren uygulanacak ceza ise 561 liradır. Aynı numaraların tekrar etmesi halinde bu ceza iki katı uygulanabiliyor. Vatandaşların cezai işleme maruz kalmamaları için ihtiyaçları halinde 112'yi aramalarını istiyoruz' diye konuştu. (DHA)