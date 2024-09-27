Üye Girişi
Haberler

İkinci El Taşıt Alımında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geldi

İkinci El Taşıt Alımında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el taşıt alışverişinde tüketici mağduriyetlerini önlemek ve güvenli ödeme sağlamak amacıyla oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi, bugün itibarıyla herkes için zorunlu hale geldi. Sistem, alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ve nakit taşıma risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İkinci el taşıt alışverişinin daha güvenli hale getirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan "Güvenli Ödeme Sistemi' bugünden itibaren vatandaşlar için de zorunlu hale gelirken sistemi ilk kez kullananlar, "Güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama." değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunluydu. Sistem, bugünden itibaren herkes için zorunlu hale geldi.

İkinci el araç piyasasında güven ortamı oluşturması ve tüketici mağduriyetlerini önlemesi beklenen uygulamayla ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafların ve nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak ve satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Türkiye Noterler Birliği ile sözleşme yapan bankalar sistemde olacak

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşunca iade edilecek. Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

Vatandaşlar "güvence"den memnun

Güvenli Ödeme Sistemi'nin bugünden itibaren herkes için zorunlu hale gelmesiyle gözler uygulamaya odaklandı. Araç alışverişi için bugün notere gelenler, sistemi ilk kez kullandı.

Vatandaşlardan Ahmet Yusuf Dağdelen, AA muhabirine, biraz zorlanmasına karşın sağlanan güvenceden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dağdelen, yaptığı işlemi şöyle anlattı:

"Ziraat Bankası sayesinde Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte satıcıyla anlaştık. Banka paraya bloke koydu. Sonrasında işlemi tamamladık. Referans numarasını bankadan alıyoruz. Telefonumuza bir SMS geliyor. Bankanın uygulamasına girdikten sonra satıcının istediği tutarı ben giriyorum, anlaştığımız tutar üzerinden banka referans kodu yolluyor. Noter işlemi tamamlandıktan sonra bu referans koduyla araç satış işlemi gerçekleşiyor. Daha önceden araç alım satımı yaptım ama bu sistemi ilk kez kullandım. Kendimi biraz daha güvende hissettim."

Araç satıcısı Rıfat Duran ise "Telefon bankacılığı üzerinden yapılan bir işlem. Dolayısıyla belirli bir yaşın üstündeki insanların bunu nasıl çözebileceğini bilmiyorum. Biraz zorlanabilirler ancak güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama olduğunu gördük." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel

Teknoloji Otomobil Ekonomi Güncel Hukuk

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Galatasaray Kasımpaşa ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri nedir? Galatasaray çift forvet mi oynayacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });