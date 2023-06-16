İkinci el otomobil dolandırıcılığı operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle 3 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 5'i kadın, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin satın alacakları otomobiller için sahiplerine saat 16.00'den sonra anlaştığı ücreti, havale yoluyla sahte dekontla göndermiş gibi gösterip noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitesine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarlarıyla soruşturma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Bursa ve Antalya'da operasyonda düzenlendi, 5'i kadın, 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 tabanca, 3 şarjör, 26 mermi, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Bursa ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir'e getirildi.

Şüphelilerin son 3 ayda 11 araç sahibini aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin ikinci el otomobil sahiplerinden noter üzerinden satın aldıkları otomobilleri vakit kaybetmeden suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları, bu kişilerinde aynı anda farklı noterlerden arabayı üçüncü kişiler üzerine satış gösterdiği anlaşıldı.