İkinci El Motosiklet Dolandırıcılığına 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Adana'da internet üzerinden ikinci el motosiklet satışı nedeniyle dolandırıcılık yapan iki sanığa mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da internet üzerinden ikinci el motosiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 15 bin 800 lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanığa, 3 yıl 9 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar V.Ç. ve S.C. ile müşteki E.İ. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.İ'nin internet sitesinde ikinci el motosiklet ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık V.Ç'nin, arkadaşı S.C'nin banka hesabına 15 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanıkların E.İ. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar V.Ç. ve S.C'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.İ. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık V.Ç. ve S.C'yi 3 yıl 9 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
