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İkinci El Eşya İş Yerinde Buzdolabı Motoru Patladı: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinde, bir buzdolabının motoru henüz bilinmeyen nedenle patladı. Çalışanlar Gürbey K. ile Ahmet S. kol ve bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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