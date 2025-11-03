Haberler

İkinci El Cep Telefonu Dolandırıcılığına 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı yapan sanık O.T., 10 bin lira dolandırıcılıktan 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 10 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.T. ve müşteki C.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki C.Y'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık O.T'nin, kendi banka hesabına 10 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın C.Y. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, O.T'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki C.Y. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık O.T'yi 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
