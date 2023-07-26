İkinci el araç satışında ilan oyunu

TİCARET Bakanlığı'nın, ikinci el araç fiyatlarının, sıfır liste fiyatından yüksek olmasını yasaklayan düzenleme, bazı galeriler ve satıcılar tarafından delinmeye başladı. Çok sayıda vatandaş, sıfır liste fiyatının altında ilana koyulan ancak telefon ve yüz yüze görüşmede aksesuar bahanesiyle araçlar için daha fazla ücret talep eden galeriler ve kişilerle ilgili bakanlığa şikayette bulundu.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç fiyatlarındaki olağanüstü yükselişin önlenmesi için devreye girdi ve 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Bu kapsamda, kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.