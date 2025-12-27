2'nci el taşıt ticaretinde 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

TİCARET Bakanlığı, ikinci el motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe pazarlanması veya satışına yönelik kısıtlamanın, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, stokçulukla mücadele, haksız ticari kazançların engellenmesi, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hususlarında sağladığı somut faydalar dikkate alınarak 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının süresi, Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay uzatılarak 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam ettirilmiştir. Bu çerçevede; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, ?6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satış işlemleri, noterlikler tarafından engellenmeye devam edilecektir" denildi.

'YETKİ BELGESİ BAŞVURU SÜRESİ 1 NİSAN 2026'YA KADAR UZATILDI'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, yetki belgesi için gerekli diğer tüm şartları taşımasına rağmen lise mezuniyeti şartını sağlayamaması nedeniyle yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçilmesi, sektördeki kayıt dışılığın azaltılması amacıyla getirilen lise mezuniyeti muafiyetine ilişkin yetki belgesi başvuru süresi, 7 ay uzatılarak 1 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecektir. Belirtilen süre uzatımı; sadece yetki belgesi başvuru süresine ilişkindir. Muafiyetten yararlanmanın ön koşulu olan; 27 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin vergi veya meslek odası kaydı bulunması şartında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."