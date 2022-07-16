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İkinci el araç piyasasında son durum

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek.

İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak" dedi.

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç satışında ciddi beklentilerinin olduğunu fakat son günlerde otomotiv sektöründe durgunluk yaşandığını belirtti. Batı, "Bayram sonrası ticaret merkezimizi gezen insanlar vardı ama bunun yansıması bir hafta sonra olur. Önce insanlar araçları gezer, görür ve test ederler. Sonra tespit ettikleri araçların muadillerini araştırırlar ve daha sonra tekrar almaya gelirler. Bu da bir hafta içerisinde etkisini gösterir. Haziranın ilk haftalarındaki hareketlilik ve yoğunluğu bekliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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