Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

Adana'da internet üzerinden akülü araba satışı vaadiyle bir kişiyi dolandıran sanığa, mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 4 bin 320 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.G. ve müşteki E.D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.D'nin internet sitesinde ikinci el akülü araba ilanını görüp tanıştığı sanık Z.G'nin, kendi banka hesabına 2 bin 600 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.D. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek Z.G'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki E.D. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 320 lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
