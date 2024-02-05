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İkinci eğitim öğretim yılı ders zili çaldı - Binlerce öğrenci sıralarında yerini aldı

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Düzce'de, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi ve binlerce öğrenci ders zilinin çalmasıyla eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam etti. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarında ilk ders zilini bekledi ve sınıflarına yerleşti. İkinci dönemde notlarını yükseltme hedefiyle çalışacak olan öğrenciler, tatillerini güzel geçirdiklerini ve okula dönmenin mutluluğunu dile getirdi.

İkinci eğitim öğretim yılı ders zili çaldı

-Binlerce öğrenci sıralarında yereni aldı

DÜZCE - İlk, ortaöğretim ve lise kurumlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi. Ders zilinin çalmasıyla Düzce'de binlerce öğrenci eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam etti.

Düzce'de öğrenciler sabahın erken saatlerinde öğrenim gördüğü okullarda ilk ders zilinin çalmasını bekledi. Fatih Ortaokulu'nda ise okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflarda yerini aldı.

Fatih Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Mert Çakmak okullarından açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek "Okulların geri açılması beni çok neşelendirdi. Okulumuzda gördüğümüz neşeli ve iyi eğitimden çok mutluyum. Sınavların ve öğretmenlerimizin güzelliği ile ikinci hayırlı bir dönem geçiririz" dedi.

Notlarını daha fazla yükseltme gayretinde bulunacağını belirten 6/C sınıfı öğrencisi Elif Nil Balca "Okulumu çok özlememiştim, ara tatilimi çok güzel geçirdim. İnşallah bu dönemde notlarımı daha çok yükseltebilirim. Tatilde İstanbul'a gidip anne tarafımın kuzenlerini ziyaret ettik. Son bir haftada evdeydim arkadaşlarım ile bir yerleri gezdim" diye konuştu.

İlk ders zilinin çalması ile beraber öğrenciler sınıflarında yerlerini alarak eğitim öğretimde ikinci döneme başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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