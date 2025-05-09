DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresini topladığını duyurdu
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

İkinci Dünya Savaşı'nın Zaferi Tüm Dünyada Anılıyor

İkinci Dünya Savaşı'nın Zaferi Tüm Dünyada Anılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Moskova, Berlin, Londra ve Paris'te görkemli törenler gerçekleştirildi. Törenlerde, savaşın etkileri ve günümüzdeki çatışmalar vurgulandı.

( ANKARA ) - İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesi ve Nazi Almanyası'nın devrilmesinin 80'inci yılı, Moskova'dan Berlin'e, Londra'dan Paris'e tüm dünyada törenlerle anılıyor.

Bu yıl en görkemli anma töreninin yapıldığı yer olan Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da bugün geleneksel askeri geçit töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkenin lideri katıldı. Bu yıl 13 ülkeden askeri birlikler de geçit törenine katılırken Çin, en büyük yabancı asker kortejini oluşturdu.

Berlin'de, yeni Şansölye Friedrich Merz, başkentte düzenlenen çelenk bırakma törenine katıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşa değinerek Rusya'yı sert sözlerle eleştirdi. Steinmeier, "Auschwitz'in kurtarıcıları bugün yeni saldırganlara dönüştü" dedi.

Londra'da ise Westminster Abbey'de anma töreni düzenlendi. Törene Kral III. Charles ve Başbakan Keir Starmer da katıldı. Starmer, Avam Kamarası oturumunu askıya alarak milletvekillerinin törene katılmasını sağladı ve yaptığı konuşmada "Bu sadece tarih değil, aynı zamanda bugüne dair bir derstir, uyarıdır" dedi.

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Avrupa genelinde düzenlenen konserler, ayinler ve saygı duruşlarıyla milyonlarca savaş kurbanı anıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı açıklamada 8 Mayıs'ı "iyiliğin kötülüğe karşı zaferi" olarak tanımladı.

Avrupa'daki törenlerde Ukrayna savaşının etkisi hissedildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola anma gününe ilişkin açıklamasında "Bir kez daha şehirler bombalanıyor, siviller hedef alınıyor. Görevimiz tıpkı 80 yıl önce olduğu gibi: Hatırlamak, demokrasiyi korumak, barışı savunmak" dedi.

İkinci Dünya Savaşı, 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle başladı ve yaklaşık 60 milyon insanın hayatına mal oldu. Avrupa'da savaş, 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın koşulsuz teslimiyetiyle sona erdi. Bu tarihler birçok Avrupa ülkesi için Zafer Günü (VE Day) olarak anılıyor ve kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmayı başa ra bilen az sayıda ülkeden biri: Türkiye

Savaş sonrası yeniden şekillenen dünya düzenine Batı ekseninde katılan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı yıllarını doğrudan çatışmaya girmeden geçirmeyi başaran az sayıda ülkeden biri olmuştu. Bu denge politikasının altyapısı, modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği barışçı dış politika anlayışıyla atılmıştı.

Yeni dünya düzeninde yerini arayan Genç Cumhuriyet'in direncini de sınamış olan küresel çalkantı sonraki yıllarda Türkiye'nin Batı ile entegrasyon sürecinin de önünü açtı. Savaş boyunca yaşanan ekonomik darboğaz ve Sovyetler Birliği'nin Boğazlar ile doğu sınırlarına yönelik talepleri, Türkiye'yi hızla Batı ittifakına yöneltti.

Türkiye, savaşın sona erdiği 1945 yılında tarafsızlık politikasını terk ederek yeni kurulan Birleşmiş Milletler'e katılmak için Almanya ve Japonya'ya sembolik bir savaş ilanında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.