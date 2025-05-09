İkinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 80. Yıldönümü Töreni Berlin'de Gerçekleştirildi

BERLİN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü anısına Almanya'nın başkenti Berlin'deki Almanya Federal Meclisi'nde tören düzenlendi, 8 Mayıs 2025.

Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri Wehrmacht'ın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı 8 Mayıs 1945'te resmen sona erdi. Savaş sırasında en az 55 milyon kişi hayatını kaybederken, Avrupa çapındaki yaklaşık 6 milyon Yahudi Nazilerin soykırımına uğradı. 8 Mayıs tarihi Avrupa Zafer Günü olarak da anılıyor. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)