DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

İkinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 80. Yıldönümü Töreni Berlin'de Gerçekleştirildi

İkinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 80. Yıldönümü Töreni Berlin'de Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü anısına düzenlenen törenle, savaşın getirdiği acılar ve kayıplar anıldı. 8 Mayıs tarihi, Avrupa Zafer Günü olarak da kutlanıyor.

BERLİN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü anısına Almanya'nın başkenti Berlin'deki Almanya Federal Meclisi'nde tören düzenlendi, 8 Mayıs 2025.

Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetleri Wehrmacht'ın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı 8 Mayıs 1945'te resmen sona erdi. Savaş sırasında en az 55 milyon kişi hayatını kaybederken, Avrupa çapındaki yaklaşık 6 milyon Yahudi Nazilerin soykırımına uğradı. 8 Mayıs tarihi Avrupa Zafer Günü olarak da anılıyor. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.