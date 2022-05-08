"İkinci Dünya Savaşı" anmasında Ukrayna bayrağına izin verilmedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 77. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma töreninde açılan Ukrayna bayrağı, güvenlik güçleri tarafından toplandı.

Berlin Emniyet Müdürlüğü, anıtların bulunduğu mekanlarda Rus ve Ukrayna bayraklarının taşınması ve üniformaların giyilmesinin yasaklandığını açıklamıştı.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk de Ukrayna bayrağının taşınmasına yasak getirilmesini eleştirerek, Berlin polisinin bu düzenlemelerini "skandal karar" olarak nitelemiş ve bu yöndeki yasakların kaldırılmasını istemişti.

Anma töreni

Başkent Berlin'de, Sovyet Anıtında düzenlenen anma törenine Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Aile Bakanı Lisa Paus, siyasi parti temsilcileri ve başka ülkelerin temsilcileri katıldı.