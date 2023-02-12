İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Elbistan genelinde 5 bin 184 personel ve 400'e yakın iş makinesi, yıkılan binalarda ihbar üzerine tarama çalışmalarına devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Pınarbaşı Mesire Alanı ve ilçenin birçok mahallesinde kurulan çadır kentlerde 4 bin 300 depremzede yaşamlarını sürdürüyor. Çadır kentlerde kurulan aşevleriyle depremzedelerin gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Depremin ardından ilçeye bağlı 79 kırsal mahallenin yolları açılarak kurtarma ekipleri ve yardımların ulaşması sağlandı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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