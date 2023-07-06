İKİNCİ ARAÇ KARARI 3 SIFIR SİLDİRDİ

İKİNCİ el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından bazı internet satış sitelerinden 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, Biz önde gelen sitelerin genel müdür ve yardımcıları ile görüştük. Açıkçası bunlar çok az sayıda ama sosyal medyada sanki herkes böyle yapıyormuş gibi bir hava yaratıldığını söylediler ve hemen anında onlara müdahale ediliyor. Ben vatandaşlarımıza, satıcılara şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Bu tarz uygulamalara düşünmesinler. Çünkü bunlar çok kolay tespit edilebilecek ve bakanlık tarafından zaten bu tarz uygulamaları denetleniyor. Hemen anında takip edilip cezalandırılabilecek uygulamalar dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler