"İkilem" müzik grubu, Kiraz'da konser verdi

İzmir'in Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında "İkilem" grubu konser verdi.

Cem Yazan Kiraz Çok Amaçlı Pazaryerinde gerçekleştirilen konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.

Daha sonra sahnele çıkan "İkilem" müzik grubu, sevilen parçalarını seslendirdi.