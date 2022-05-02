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İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Güncel
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İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Covid-19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda sosyal mesafesiz ve yasaksız tekrar yapıldı.

İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı

IĞDIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Covid-19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda sosyal mesafesiz ve yasaksız tekrar yapıldı.

Iğdır'da vatandaşlar 2 yılın ardından Covid-19 kısıtlamaları olmadan mezarlık ziyaretlerine gitti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar ebediyete intikal eden yakınları için dua etti. Mezar başına gelen vatandaşlar ölen yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu. Vatandaşlar etrafı bozulan mezarları düzeltti. Ölen akrabasını ziyarete gelen Mehmet Yıldız, "Yasaklardan dolayı mezarlık ziyaretine gelmememiz bizi çok üzüyordu. Bu sene pandeminin olmaması gelebilmemiz bizi çok sevindirdi. Fatiha duası ve Kur'an-ı Kerim okumaya geldik. Bayramlarını kutlamaya geldik. Onlar da bizim yolumuzu gözlüyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

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