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İki Yıl Sonra Savcının Mütalaasını Değiştirdiği Ankara Gezi Davasında Yine Karar Çıkmadı

ANKA - Güncel
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İki Yıl Sonra Savcının Mütalaasını Değiştirdiği Ankara Gezi Davasında Yine Karar Çıkmadı

Ankara Gezi davasında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönündeki mütalaasını 2 yıl sonra değiştiren savcının sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmesinin ardından ikinci duruşma Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, avukat beyanları bitmeden davanın 12 Ekim’e ertelendiğini açıkladı.

Ankara Gezi davasında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönündeki mütalaasını 2 yıl sonra değiştiren savcının sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmesinin ardından ikinci duruşma Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, avukat beyanları bitmeden davanın 12 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Ankara'daki 26 sanıklı Gezi Davası'nda, daha önce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmesinin ardından ikinci duruşma bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Dava öncesinde polis, adliye önünde barikatlar kurarak davaya katılmak isteyenlere sınırlama getirdi. Konuya ilişkin mahkeme heyeti ile avukatlar arasında yapılan müzakereler sonucunda; izleyiciler içeri alındı ve duruşma başladı.

Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu ve cezalandırma talebini yineledi. Savcının mütalaasını sunmasının ardından sanık avukatları, esas hakkındaki beyanlarını sundular. Öğle saatlerinde davaya verilen bir saatlik aranın ardından, mahkeme heyeti karar vermeyeceğini, davanın 12 Ekim 2022 tarihine erteleneceğini ve adli tatilde dosyayı kararnamelerle birlikte inceleyeceklerini belirtti.

Mahkeme heyetinin bu açıklamasının ardından duruşma, avukat beyanlarıyla devam etti. Avukat, Saliha Şahin'in beyanının ardından duruşma sona erdi. Mahkeme heyeti, davanın 12 Ekim 2022'ye ertelendiğini açıkladı.

FOTOĞRAF: ARŞİV

ANKA / Güncel

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