İki yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara gitti

KORONAVİRÜS salgını önlemleri kapsamında 2020 yılında itibaren umre ziyaretlerine ara veren Suudi Arabistan tekrar kapılarını açtı. Pandemi sonrası ilk umre grubu bugün İstanbul'dan Cidde'ye gitti.

Özel bir Umre Organizasyon şirketi tarafından umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 50 kişilik umre grubu İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup daha sonra Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Cidde'ye hareket etti. Yolculuk öncesi duygularını dile getiren umreciler çok mutlu olduklarını söylediler

ALLAH HERKESE NASİP ETSİN

UMRE ZİYARETİ İÇİN ÇOK TALEP VAR

"Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle Eylül ayına ertelemek zorunda kaldık."