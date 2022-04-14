İki yıl aradan sonra Marmaris-Rodos seferleri başlıyor

Pandemi tedbirleri çerçevesinde durdurulan Marmaris-Rodos feribot seferleri, normalleşme sürecinin ardından 16 Nisan tarihinde tekrar başlıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi limanından Rodos'a ilk sefer 16 Nisan sabahı saat 09.15'te gerçekleştirilecek. 60 dakika süren Marmaris-Rodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor.

Seferleri düzenleyen yetkili firmanın Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, 2 yıl aradan sonra başlayacak feribot seferlerine ilişkin, "2 yıl sonra açılmak çok güzel, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 16 Nisan'da Marmaris-Rodos hattının seferini açacağız" diyerek hayırlı sezonlar diledi.

Pandemi şartları devam ediyor

Erarslan, Rodos'a gitmek için gereken şartlarla ilgili, "Üç doz aşılarının tam olması gerekiyor, eğer iki aşılı iseniz son yaptırdığınız aşının üzerinden 9 ay geçmemiş olması gerekiyor. Bunların hiçbiri yok ise PCR testi ya da hızlı antijen testi yaptırmak gerekiyor" diyerek Yunanistan makamlarından gelen herhangi bir yaptırım olmadığını, oradan gelecek olan ve buradan gidecek olan feribotun yüzde yüz doluluk oranı ile sefer yapacağını belirtti.