İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ'den ihraç edildi - Haberler

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İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ'den ihraç edildi

İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ'den ihraç edildi

Karabük'te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.

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Karabük'te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliğinde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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