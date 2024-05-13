İki Üniversite Mezunu Genç, Babasının Lastik Tamiri Dükkanını Devraldı

İzmir'de iki üniversiteden mezun olduktan sonra kamu personeli olma hedefini gerçekleştirememesi üzerine babasından devraldığı lastik tamiri dükkanının başına geçen genç, işini severek yapıyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Sefa Tunaçay (35), 2006 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra kamuda görev almak isteyen ancak başarılı olamayan Tunçay, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde ikinci üniversite eğitimine başladı.

Bu fakülteden de mezun olan ve arzu ettiği iş imkanlarına ulaşamaması nedeniyle babasının lastik tamir dükkanında çalışmaya başlayan Tunaçay, 2015'te devraldığı iş yerinde "Üniversiteli Lastikçi" tabelası altında müşterilerine hizmet veriyor.

"Keşke üçüncü üniversiteyi okusaydım diyorum"

Sefa Tunaçay, AA muhabirine, okulu bitirdikten sonra bir süre iş aradığını ancak bulamayınca babasının yanında çıraklık yaptığını söyledi.

Babasının emekli olduğunu ve lastik tamirciliği yapmak istememesi üzerine işi kendisinin devraldığını anlatan Tunaçay, "Babam 'Benden bu kadar, devam ettiriyorsan ettir, yoksa ben dükkanı kapatacağım' dedi. Ben de zaten iş bulamıyordum. Önce işi öğretti. Sonuçta baba mesleği, git gel göz aşinalığı bir şeyler kapıyorsun. Bana tüm lastikleri öğretti. Buraya kadar getirdim. Dükkanın ismini değiştirdim, Üniversiteli Lastikçi yaptım. Her gelen soruyor. Söylüyorum 'İki üniversite bitirdim ama lastikçi oldum' diye. Sonuçta ekmeğimizi çıkarıyoruz. Allah bereket versin." dedi.

Mesleğini severek yaptığını ve bir şikayetinin olmadığını dile getiren Tunaçay, bir kamu personelinden daha iyi kazandığını anlattı.

Tunaçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esnaflık da güzel bir şey sonuçta. Yani tamam herkes devlet memuru olmak istiyor ama bu ülkeye esnaf da lazım. Lastikçi, tamirci, demirci de olacak. Herkes okursa demirciliği, lastik tamirciliğini kim yapacak? Ben herkese söylüyorum; okuyun sonra ne iş yaparsanız yapın ama gidin o üniversitede o hayatı yaşayın. Üniversite hayatı bambaşka, 'eşiğinden içeri gir, şöyle bir nefes çek.' Ben yaptıklarımı tekrar olsa tekrar yaparım. Keşke üçüncü üniversiteyi okusaydım diyorum."