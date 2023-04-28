İki telefon dolandırıcısı yakalandı

ŞİŞLİ'de 59 yaşındaki emekli M.Y.'yi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarına havale ettirdikleri 118 bin lirayı, bankadan çekmeye çalışırken yakalandıkları öğrenildi.

Şişli'de polise 25 Nisan'da polise başvuran M.Y., kendisini telefonla arayan bazı kişilerin, hesaplarında bir hata oluştuğunu, bankadaki parasını başka bir hesaba havale etmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. Arayan kişilerin bankacı olduğuna inanarak kendisine verilen hesap numarasına parasını havale ettiğini anlatan M.Y. "Daha sonra ortadan kayboldular. Telefonlarıma çıkmadılar. Dolandırıldığımı anladım" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada paranın havale edildiği hesap bilgilerinden şüphelilere ulaştı. Hesaba polis tarafından bloke konulurken, parayı çekmeye gelen şüpheliler Yunus E.D.(31) ile Vedat Ş.(25) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Yunus E.D.'nin daha önceden 4 tane, Vedat Ş.'nin ise 8 tane suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.