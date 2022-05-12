İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada - Haberler

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İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya böyle yansıdı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti. Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

(Doğan Can Cesur-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş, kavga, Boks, Güncel, Haberler

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