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İki şüpheliye sınır dışı kararı

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Eskişehir'de alacak meselesinden tartıştıkları bir kişiyi döven ve polis tarafından yakalanan Suriye uyruklu iki şüpheli, serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlandı.

İKİ ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI KARARI

Eskişehir'de alacak meselesinden tartıştıkları 1 kişiyi sokak ortasında döverek olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M.A., H.A. ile A.A., 'kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından götürüldüğü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler M.M.A. ve H.A. hakkında ayrıca sınır dışı kararı verildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.M.A. ve H.A. sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülerek işlemlerine başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Suriye Göçmen Kaçakçılığı Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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