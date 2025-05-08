Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

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İki Suçlu Gürcistan'da Yakalandı, Türkiye'ye İade Edildi

İki Suçlu Gürcistan'da Yakalandı, Türkiye'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'da yakalanan iki suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan, toplamda 333 kırmızı bültenle aranan şahsın yurtdışında yakalanarak ülkeye döndüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S. ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak"tan kırmızı bültenle aranan H.A'nın Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

"Kırmızı bültenle aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kabine dönemimizde 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü üyesi, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurt dışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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