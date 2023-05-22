'İki silahım ağzına kadar dolu' diyen imama soruşturma

SULTANGAZİ'de cuma hutbesi sırasında "iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imama Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Olay geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandı. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu (44) hutbe sırasındaki sözlerine Gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi. Hutbe sırasında çıkan tartışmada Gündoğdu'nun "Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi. Bu sözler üzerine tartışma büyüyünce imama gösteren baba oğlu dışarı çıkarıldı. Camiden çıkarılan baba ile oğlu olay yerine polis çağırdı. Polis iki tarafı polis merkezine götürdü. Ancak taraflar, Sultangazi Polis Merkezi'nde şikayetlerinden vazgeçti.

İMAM KENDİNİ SAVUNDU

DİYANET'TEN SORUŞTURMA

Diyanet İşleri Başkanlığı ise sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.