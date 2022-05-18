İki sevgili, evde silahla yaralanmış halde bulundu - Haberler

FIRAT, MALATYA (DHA) - MERSİN'de Fırat G. ve sevgilisi Ebru K., evde tabancayla başlarından yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı sevgililerden birinin, diğerini vurduktan sonra intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruluyor.

Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir sitenin 10'uncu katında bulunan dairede meydana geldi. Daireden silah sesleri duyan apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine silah seslerinin yükseldiği daireye gelen polis ve sağlık ekipleri, Fırat G. ile sevgilisi Ebru K.'yı başlarından yaralanmış halde buldu. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda sevgililer arasında çıkan tartışmada, taraflardan birinin diğerini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel