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İKİ RÖMORK SAMAN YANDI

Büğdüz karayolunda seyir halindeki traktörün arkasındaki römorklarda bulunan saman balyaları alev alev yandı.

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Büğdüz karayolunda seyir halindeki traktörün arkasındaki römorklarda bulunan saman balyaları alev alev yandı.

Dün saat 19.30 sıralarında tarlasındaki saman balyalarını iki traktör römorkuna yükleyen Hüseyin Mete, Büğdüz köyüne seyir halindeyken balyalar bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine Büğdüz köyü muhtarlığı itfaiyesi ve Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 200 balya saman yandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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