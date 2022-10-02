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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yunak istikametine giden A.B. idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

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