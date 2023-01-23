İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. S.D. idaresindeki 23 EA 523 plakalı otomobil, Çatalçeşme Mahallesi'nde İ.B yönetimindeki 23 ACA 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü S.D. ile diğer araçtaki kimliği henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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