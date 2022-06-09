İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:

Hatay'ın Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antakya- Samandağ yolu Çekmece mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ve aynı şeritte ilerleyen 31 EE 474 plakalı otomobil ile 31 EC 223 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title