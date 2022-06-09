İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Hatay'ın Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hatay'ın Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Antakya- Samandağ yolu Çekmece mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ve aynı şeritte ilerleyen 31 EE 474 plakalı otomobil ile 31 EC 223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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