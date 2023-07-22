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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç yönetimindeki 44 ADR 149 plakalı otomobil ile H. E. idaresindeki 23 EK 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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