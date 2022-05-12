İki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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İki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Davut Kurt idaresindeki 48 HS 501 plakalı otomobil, Çobanlar Mahallesi Deliktaş mevkisinde, Şaban Omaç yönetimindeki 48 HD 397 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Gönül Kurt, Arzunur Kurt ve Şerif Ali Omaç yaralandı.

Otomobilde sıkışan Davut Kurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Seydikemer, Otomobil, Muğla, Güncel, Haberler

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