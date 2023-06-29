İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan M. idaresindeki 25 AAZ 898 plakalı otomobil ile Yasin S. idaresindeki 19 TS 759 plakalı otomobil Osmancık Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddeti ile Yasin S. idaresindeki otomobil takla atarak orta refüje çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yaralanan sürücüler ve takla atan araçta yolcu olarak bulunan Battal İ. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.