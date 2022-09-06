İki öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisinden duygulandıran afiş

ELAZIĞ'da, yetiştirdiği 2 öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisi ve antrenör Fatih Sayer (45), şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor.

ELAZIĞ'da, yetiştirdiği 2 öğrencisi şehit olan spor salonu işletmecisi ve antrenör Fatih Sayer (45), şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Sayer, salonun camına da 'Bu salonda şehit yakınları ve gazilerimiz ücretsiz spor yapabilirler. Bedelleri ödenmiştir' yazılı afiş astı.

Kentte, Akpınar Mahallesi'nde spor salonu işletmecisi ve antrenör Fatih Sayer, 2016'da yetiştirdiği öğrencilerinden Asteğmen Ömer Baydilli, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrol noktasına bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olduktan sonra şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz hizmet vermeye başladı. Sayer, salonun camına da 'Bu salonda şehit yakınları ve gazilerimiz ücretsiz spor yapabilirler. Bedelleri ödenmiştir' afişi astı. Afiş, görenleri duygulandırırken, Sayer'in yetiştirdiği bir diğer öğrencisi Piyade Teğmen Canbert Tatar da 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit oldu.